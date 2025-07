Was Tier und Halter nach Bissattacke auf Bub droht

Bissalarm am Badesee! Doch es war nicht etwa ein Wels, der in der trüben Tiefe des Pleschinger Sees sein Unwesen trieb, sondern ein vierbeiniger Landbewohner. Am Sonntagabend, um 17.25 Uhr, wollte ein elfjähriger Bub von einem Brunnen Wasser holen, als er plötzlich von einem schwarz-weißen Border Collie angefallen und völlig ohne Vorwarnung in den Oberschenkel gebissen wurde.