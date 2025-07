Peitschen-Skandal: Dressur-Star zurück im Sattel?

In ihrem Heimatland Großbritannien war und ist Charlotte Dujardin ein Superstar. Nach ihrem ersten Olympiagold 2012 in London war sie zur Ikone aufgestiegen, gewann auch vier Jahre später in Rio wieder Einzel-Gold. Doch vor einem Jahr zerbrach der Traum, ein Video, welches die Dressurreiterin dabei zeigt, wie sie mit der Peitsche mehr als 24-mal auf das Pferd einer Schülerin einschlägt, schlug hohe Wellen.