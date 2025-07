Nächster Wolfsverdacht: Totes Wildtier im Pinzgau

Am Montag wurden die DNA-Proben zu den Analysen nach Wien geschickt. Erst nach der Auswertung kann man sagen, ob es tatsächlich ein Wolf war. Eine Abschussverordnung wird es in diesem Fall keine geben. Nicht nur, dass es nicht klar ist, ob es ein Wolf war, sondern auch weil es sich um einen Wildtierriss handelt. „In so einem Fall wird es nie zu einer Verordnung kommen“, erklärt der Wolfsbeauftragte.