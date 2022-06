Auch Corona-Hilfen werden Fall für Rechnungshof

Nachdem der Rechnungshof (RH) in seinem aktuellen Bericht massive Ungereimtheiten bei der ÖVP-Wahlkampfabrechnung 2019 sah, will man sich nun auch die Vergabe von Corona-Hilfen an den ÖVP-Seniorenbund näher anschauen. Öffentliche Förderungen könne man „natürlich“ prüfen - „und das wird uns auch interessieren“, erklärte RH-Präsidentin Margit Kraker am Samstag.