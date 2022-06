Wahlkampf, Finanzen: Rechnungshof zerpflückt ÖVP

Der Rechnungshof (RH) ortet Zweifel an der Wahlkampf-Abrechnung der ÖVP für das Jahr 2019. In ihrem Rechenschaftsbericht habe die Volkspartei erklärt, die Wahlkampfkosten-Obergrenze in Höhe von sieben Millionen Euro eingehalten zu haben. Nach dem Kontrollverfahren hätten sich für den RH aber Anhaltspunkte für die Vermutung ergeben, dass diese Erklärung nicht zutreffend ist, heißt es.