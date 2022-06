Gescheitert... anders kann man die internationale Politik in Bezug auf das iranische Atomprogramm wohl nicht bezeichnen. Es ist schlichtweg nicht gelungen, den Mullah-Staat daran zu hindern, ausreichend hochangereichertes Uran herzustellen, um theoretisch eine Atombombe bauen zu können. Teheran, so die Internationale Atomenergiebehörde in Wien (IAEA), ist von diesem Punkt nur mehr wenige Wochen entfernt.