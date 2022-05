Iran hat seine Uran-Bestände verachtzehnfacht

„Sind an einem sehr kritischen Punkt“

„Wir sind jetzt an einem sehr kritischen Punkt“, sagte Generaldirektor Grossi erst am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Nach Funden von Uran-Partikeln abseits bekannter Nuklearanlagen im Iran versucht die IAEA seit Jahren herauszufinden, ob diese Spuren von geheim gehaltenen Atomprojekten und -vorräten herrühren.