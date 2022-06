So schmeckt der Almsommer

Jodeln, Bauernbrot & Haubenküche

Auf der Schmittenhöhe in Zell am See warten eine Panorama-Almwanderung, ein Jodelkurs und die regionale Kräuterküche im Bergrestaurant Sonnkogel. Am Augut in Zell am See zeigt Melanie Pichler nach einer Hofführung, wie man buttert, Brot bäckt und Topfenbällchen macht. Alles rund ums Schnapsbrennen erfährt man am Bauernhof Unteraigen in Kaprun. Hier werden vielfach prämierte Liköre und Edelbrände hergestellt. Der Besuch in einem der acht Haubenrestaurants in der Region Zell am See-Kaprun bereitet schließlich unvergessliche Gaumenfreuden.