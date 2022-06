Schmausen unter Sternen beim „Krone“-Almsommer

Der Abschluss der viertägigen Almsommer-Genussreise für „Krone“-Leser durchs Salzburger Land findet im Gasteinertal statt. Dort wartet eine kulinarische Hofwanderung auf uns. Denn am letzten Tag unserer Gewinnerreise Anfang September ist der Bauernherbst nicht mehr fern. Somit bietet es sich an, in Bad Hofgastein von Hof zu Hof zu spazieren, begleitet von Seminarbäuerin Heidi Huber. Unterwegs gewinnen wir spannende Einblicke ins Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft. Und bei den Höfen tischen Bäuerinnen und Bauern selbstgemachte Köstlichkeiten auf.