Gehen Sie auf Gaumenreise durchs SalzburgerLand

Denn wer etwas über den Tellerrand schaut und Fragen stellt, erfährt so einiges: Woher stammt die Speise? Häufig von echten Biopionieren. Schließlich ist das Land Salzburg mit einem Flächenanteil von 60 Prozent Bio-Spitzenreiter in Europa. An wen wendet man sich, wenn einem Herkunft, Qualität und Unverwechselbarkeit der Lebensmittel wichtig sind? Am besten an regionale Produzenten.