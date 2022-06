Häftling zündelte in Zelle und landete im Spital

Feuerwehr-Einsatz in der berühmt-berüchtigten Justizanstalt Krems-Stein: In der Zelle eines rumänischen Häftlings (29) war Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Der Insasse selbst hatte bei diesem aber fleißig nachgeholfen. Der Mann hatte seine Matratze nämlich an die Eingangstür seines Haftraums gelehnt und diese anschließend angezündet.