„Müssen selbst künftige Fachkräfte ausbilden“

Vorzeigebetrieb mit Lehrwerkstätte

Wie wichtig es ist, für den eigenen Fachkräfte-Nachwuchs zu sorgen, war schnell klar: „Vielen Betrieben ist bewusst geworden, dass sie selbst für die Ausbildung sorgen müssen“, so Eichtinger. Der Automobil-Club fungiere hier als Vorzeigebetrieb, der eine breite Palette an Berufsbildern ausbildet. In der Praxis zeigt sich eines deutlich: „Der Bedarf an Kfz-Technikern steigt stetig, die Ausbildungen gehen hier aber zurück, und Fachkräfte weichen oft in andere Branchen wie die Industrie aus. Daher haben wir schon vor Jahren eine Lehrlingsinitiative gestartet“, hob Kloboucnik die Vorteile einer eigenen Lehrwerkstätte hervor. Gleichzeitig werde versucht, die Lehrlinge langfristig ans Unternehmen zu binden – etwa mit Mobilitätspaketen, Auslandspraktika oder Lehrlingstausch.