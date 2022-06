Razzien bei Ferrero in Belgien und Luxemburg

150 Fälle in ganz Europa, 14 in Österreich

Bis Mitte April brachten die europäischen Behörden 150 Fälle von Salmonellose in neun Ländern mit den Schokoladenprodukten in Verbindung. Der Großteil der Salmonellen-Infektionen trat demnach bei Kindern unter zehn Jahren auf. In Österreich gab es mindestens 14 bestätigte Fälle. Zehn der Betroffenen waren laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Kinder; fünf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.