Tonnen von Kinder-Schoko verschwinden aus Regalen

Der Süßwarenhersteller Ferrero hat wegen des Verdachts auf Salmonellen mehr als 3000 Tonnen seiner Kinder-Produkte, darunter Überraschungseier, vom Markt genommen und dadurch Millioneneinbußen erlitten. Die Verunreinigung stamme von einem Filter in einem Kübel für Milchbutter in einer Fabrik in Arlon in Belgien, sagte Nicolas Neykov, der Chef von Ferrero Frankreich. Sie könne durch Menschen oder Rohstoffe verursacht worden sein.