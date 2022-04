Salmonellen-Schoko: Filter am Tank war Ursache

Salmonellen waren bereits am 15. Dezember 2021 festgestellt worden, gab Ferrero am Freitag in einer Aussendung bekannt. Daraufhin seien Untersuchungen eingeleitet worden, um den Herkunftsort zu finden. Diese brachten dann das Ergebnis, dass die betroffenen Kinder-Produkte im belgischen Arlon hergestellt worden waren. Ein Genotypenvergleich zwischen den jetzt gemeldeten Salmonellenfällen in Europa und dem Werk in Arlon zeigte eine Übereinstimmung.