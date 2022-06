Pfingst-Unwetter: Warum kam es diesmal so heftig?

. . . zum Pfingstsonntag: Eine kleinräumige Kaltfront näherte sich aus Westen und drängte schwerere Luftmassen an die Nordalpen. Beim Überströmen der Berge kam es zu Fallwinden mit teils über 100 km/h und ersten Schäden. Gleichzeitig stieg der Luftdruck hinter dieser Front markant an und führte zusätzlich zu Luftströmungen (westlich bis nördlich). Als Draufgabe noch die Fallböen, welche in Gewitternähe als „Downbursts“ auftreten. In der Höhe jedoch strömte relativ warme Luft aus südlicher Richtung. Diese Winddrehung mit der Höhe sorgte zusätzlich für eine Hebung der Luftmassen und wenn diese tausende Meter aufsteigen, kondensiert sehr viel Wasserdampf zu mächtigen Gewitterwolken, Cumulus Nimbus genannt. Bis über zwölf Kilometer Höhe reichten einige dieser Wolken und produzierten weiträumig heftige Güsse und lokal großen Hagel.