Sturmtief richtete in ganz Tirol Schäden an

Umgestürzte Bäume, abgerissene Stromleitungen, überflutete Straßen: Die Unwetter am Pfingstsonntag brachten für die Tiroler Feuerwehren einige Einsätze mit sich und verursachten auch Schäden. In Kössen im Bezirk Kitzbühel erfasste der Wind ein Festzelt, in dem sich zu diesem Zeitpunkt rund 150 Menschen aufhielten.