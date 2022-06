Gerlos Straße ist nach Erdrutsch gesperrt

Die Gerlos Straße (B165) in Tirol (Bezirk Schwaz) ist Samstagnacht verschüttet worden. Auf Höhe Gmünd war ein Erdrutsch abgegangen, die Straße musste zwischen Gmünd und Gerlos gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung. Die Aufräumarbeiten waren in der Nacht auf Pfingstsonntag voll im Gange. Wann die Straße für den Verkehr wieder freigegebenen werden kann, war nicht bekannt.