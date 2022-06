Waldviertler Stadt lässt Klimaticket beschnuppern

Strenge Regeln für die beiden Tickets

Für die Vergabe gelten dabei aber strenge Regeln: Das Ticket kann nur am Entlehntag von Montag bis Freitag zwischen 8 und 10 Uhr am Stadtamt abgeholt werden, und man darf es sich nur zwei Tage in Folge ausleihen, das Wochenende gilt dabei als ein Tag. Warum so strenge Vorschriften? Nun, das Angebot ist limitiert. Denn die Stadt bietet insgesamt nur zwei Schnupper-Tickets an.