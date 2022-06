„Für seine Beliebtheit müssen wir noch etwas tun“

„Es gibt Bruchlinien in der Politik“

Schützenhöfer ließ in seinem Eingangsstatement nochmals seine politische Karriere Revue passieren, betonte, wie wichtig ihm eine geordnete Amtsübergabe sei („Ich selbst habe die Daten festgelegt“) und wie sehr ihm Entwicklungen der vergangenen Jahre Sorge bereiten. „Wir sind zum Teil in einer Überschriftenpolitik gefangen, der Inhalt folgt oft nicht. Es gibt Bruchlinien in der Republik. Hemmschwellen sind gefallen, es wird kriminalisiert.“