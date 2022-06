„Kronprinz“: So tickt der künftige Landeshauptmann

Seine Initialen CMD hat Christopher Matthias Drexler in seiner Jugend auf so manches Auto gekritzelt. Es handelt sich dabei aber nicht etwa um pubertäre Vandalenakte, sondern um einen frühen Berufswunsch: Autodesigner wollte er werden - daran zumindest erinnert sich Juliane Bogner-Strauß, Regierungskollegin und eine seiner Wegbegleiterinnen. Das Leben hatte andere Pläne für den 1971 in Graz geborenen Drexler, doch der Mix aus Kunstsinnigkeit und Begeisterung für Motorsport, sollte in seiner Laufbahn noch von Bedeutung sein.