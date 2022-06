Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Kahr gratulierte zuerst

Elke Kahr, die im Herbst nach dem Wahltriumph dem Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl im Amt nachfolgte, dankte „dem erfahrenen Politiker für seinen langjährigen Dienst an der steirischen Bevölkerung, den der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Oststeirer mit viel Besonnenheit ausübte“. Die Kommunistin gratulierte aber auch Nachfolger Christopher Drexler. „Er hat wie sein Vorgänger immer über Parteigrenzen hinweg das Gespräch gepflegt. Ich bin davon überzeugt, dass sich am guten Stil des Miteinander nichts ändern wird.“