Schützenhöfer-Rückzug nach Versprechen an Gattin

Morddrohungen waren ernst zu nehmen

Ein weiterer Grund für den Abgang: Dem ausgefuchsten Politikstrategen ist klar, dass eine Wiederholung des zuletzt klaren Sieges bei der nächsten Landtagswahl unwahrscheinlich ist. Besser also am Höhepunkt zurücktreten als am Ende als Verlierer dastehen. Er weiß, dass in Parteien das Wort „Rückhalt“ oft unterschiedlich gelebt wird: Bist du erfolgreich, schenkt die Partei dir großen Rückhalt. Bist du nicht erfolgreich, wirst du schlimmstenfalls rückhaltlos abserviert.