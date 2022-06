Mir gefrustet: „Dann bleibe ich lieber zu Hause!“

Der Ausstieg von Suzuki als Rennstall am Saisonende war ein echter Knalleffekt. Der auch an den Fahrern nicht spurlos vorübergegangen ist. Seit die Meldung öffentlich wurde, liegen die Nerven bei Joan Mir und Alex Rins blank. Die Ausbeute bei den Rennen in Le Mans und Mugello? Stürze in beiden Rennen, damit null WM-Punkte!