WM-Leader Suzuki steht vor dem Aus in der MotoGP!

WM-Leader

Derzeit führen die Japaner die WM mit 125 Punkten an und wollen die Saison auch an erster Stelle beenden. Erst 2020 hatte sich Suzuki den Team-Weltmeistertitel holen können, zudem krönte sich Joan Mir in der Fahrerwertung zum Champion. Der Spanier liebäugelt in der Frage nach einem neuen Team bereits mit Honda.