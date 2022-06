„Handy weg“: Verheiratet mit dem Smartphone

Wie in Melanies Beziehung ist „Handy&Chill“ der Liebestöter Nr. 1 so mancher Partnerschaft geworden. Eine Abstimmung der Erwartungen kann helfen: Was möchtest du tun, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen? Ist es möglich, für eine bestimmte Zeit deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu erhalten? Für die Dauer des Abendessens zumindest? Vielleicht könnte man gemeinsam die so faszinierenden Inhalte am Smartphone ansehen und darüber sprechen? Vielleicht versuchen Sie es auch einmal mit Sexting aus dem Nebenzimmer.