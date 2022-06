Auffallen mit Riesenklunkern und Knallfarben

„Heuer will man endlich wieder etwas erleben“

„Die Leute sind hungrig danach, endlich wieder auszugehen und was zu erleben“, so Theresa Lanz. Da will man in der Masse keinesfalls untergehen. „Deshalb finde ich, dass heuer knallige Farben in den Vordergrund gehören. Der Farbton ,Wassermelone’ ist mein persönlicher Favorit“, so die Modemacherin. Passend dazu können die entsprechenden Accessoires, wie etwa Hüte, Taschen oder sogar Haarringerl, kombiniert werden.