Millionen afghanischen Bauern droht nun die Armut

Obwohl die Taliban in der Vergangenheit durch den Verkauf von Opium und Heroin selbst als Profiteure des Drogengeschäfts galten, haben sie im April ein Verbot des Mohnanbaus in ganz Afghanistan erlassen. Die massive Drogenproduktion des Landes am Hindukusch soll so gestoppt werden - darunter leiden aber die Bauern des Landes.