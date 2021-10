Taliban-Machtübernahme lässt Opium-Preise steigen

Der militärische Erfolg der Taliban in Afghanistan wäre ohne eine wichtige Einnahmequelle wohl nicht möglich gewesen: den Handel mit Drogen. Der Verkauf von Opium und Heroin spülte Abermillionen Dollar in die Kassen der Islamisten, die nach dem Abzug der westlichen Truppen schnell die Macht im Land am Hindukusch übernommen haben. Doch jetzt haben die Taliban ein Verbot der Droge angekündigt …