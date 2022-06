Die emotionalen Statements nach dem Urteil

Feier in Pub in Newcastle

Heard verfolgte die Entscheidung schockiert vor Ort im Gerichtssaal, während Johnny Depp in Großbritannien davon erfuhr. Er trat am Wochenende bei Konzerten in Sheffield und in der Royal Albert Hall in London auf. Britischen Zeitungen zufolge feierte er das Urteil in einem Pub in Newcastle mit seinen Freunden Jeff Beck und Sam Fender. Auch seine Ex-Freundin Kate Moss, die beim Prozess für ihn ausgesagt hat, soll er am Wochenende getroffen haben.