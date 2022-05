Depp-Prozess: Doc Brown und Baby sorgen für Wirbel

Was der kauzige Wissenschaftler aus der Kultkino-Serie „Zurück in die Zukunft“ mit dem Drama zu tun hatte? Ein Zeuge für Heard sah der von Christopher Lloyd gespielten Filmfigur nicht nur sehr ähnlich, Dr. David Spiegel klang auch so. Insbesondere, weil sich der Psychiater mit Depps Anwalt Wayne Dennison anlegte und immer wieder in Doc-Brown-Manier mit den Armen fuchtelte.