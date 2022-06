Tierquäler rissen Katze büschelweise die Haare aus

Bisher unbekannte Täter quälten am 28. Mai zwischen 14.30 und 20 Uhr in Rohrbach eine Katze, indem sie ihr an mehreren Stellen am Körper büschelweise die Haare ausrissen und ihr an der Bauchunterseite eine größere Brandwunde zufügten. Laut Tierärztin ist ein Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall oder eine Tierattacke auszuschließen.