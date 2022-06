Weil Personal fehlt: Pizza-Ofen bleibt aus

Dass zu einer perfekten Pizza mehr gehört, als nur Tomatensauce, Käse und Schinken auf den Teig zu legen, weiß man in der mehrfach ausgezeichneten Pizzeria La Dolce Vita in St. Pölten nur zu gut. Doch nun hat der Personalmangel auch das Top-Restaurant am Rathausplatz voll erwischt. Die Konsequenz: Die Pizza-Küche muss vorerst schließen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, gibt sich das Team optimistisch. Die Restaurant-Küche ist nicht betroffen. Ähnlich ist die Situation im ebenfalls in St. Pölten beheimateten Lokal Fuoco. Dort gibt es wegen fehlender Mitarbeiter derzeit nur noch Pizza. „Es gibt zu wenig gute, professionelle Leute“, heißt es.