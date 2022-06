Whistleblower-Portal in Salzburg gestartet

Mehr Transparenz

„Das neue Hinweisgebersystem soll noch mehr Transparenz und rasche Entscheidungen in der Verwaltung ermöglichen. Gleichzeitig setzen wir eine EU-Richtlinie um und arbeiten einen Punkt des gemeinsamen Koalitionsvertrages ab“, erklärten die Spitzen der drei Regierungsparteien - Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) und Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) - am Dienstag in einer Aussendung.