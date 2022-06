Alkolenker kracht mit Auto in Schrebergartenhaus

Spektakulärer Unfall am Dienstagabend in Wörgl im Tiroler Unterland: Ein 29-jähriger Autolenker verlor in einer Kurve die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in einem Schrebergartenhaus. Der Lenker blieb unverletzt, sein Beifahrer musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.