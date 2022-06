Anrainer-Ärger: Parkverbot vor dem eigenen Haus

Schon wieder das leidige Thema Parkplätze: In Hollabrunn sind es aber nicht wie zuletzt in vielen Umlandgemeinden die Wiener, die mit ihren Autos die Straßen auf dem Land verstellen – sondern die Hollabrunner selbst. So sieht es zumindest das Rathaus. Weil es in der Ferry-Seher-Gasse zu eng für Einsatzfahrzeuge sowie Müllwagen ist, wurde hier ein Halte- und Parkverbot erlassen. Die betroffenen Kraftfahrer aus den Wohnhausanlagen sollen doch in den Tiefgaragen parken, da sei genug Platz, wurde ihnen mitgeteilt. Kostenpunkt: rund 100 Euro im Monat.