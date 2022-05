Britisches Paar verstaute Baby im Kühlschrank

„Es war grotesk“, erzählte die Mutter Laura der BBC und der Zeitung „Guardian“. Sie und ihr Partner hätten nach einer zu Hause erlittenen Fehlgeburt stundenlang in der Notaufnahme eines Londoner Krankenhauses ausgeharrt, um behandelt zu werden. Nach dem vergeblichen Versuch hätten sie die Überreste ihres toten Kindes in einer Box aus Kunststoff im eigenen Kühlschrank verstaut. Der Vorfall liegt bereits ein paar Monate zurück, die Berichte dazu wurden am Montag veröffentlicht.