Führt die Corona-Impfung zu mehr Fehlgeburten?

Sammelt sich Impfstoff in Eierstöcken an?

Eine der weitverbreitetsten Behauptungen spielt darauf an, dass sich die Impfstoffe in den Eierstöcken ansammeln und dort negative Effekte hervorrufen könnten. Dabei wird auf eine japanische Studie angespielt, die jedoch falsch ausgelegt wurde. Die Forscher haben dabei an Ratten eine viel höhere Dosis angewandt als am Menschen (1333 Mal höher) - und davon gelangten 48 Stunden danach nur 0,1 Prozent der Vakzine in die Eierstöcke der Tiere.