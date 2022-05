Wenn Hardrock zum essenziellen Lebensinhalt wird

Fahrt auf der Themse brachte Bandnamen

„Vor einiger Zeit befand ich mich mit meiner Partnerin auf einer Themse-Bootsfahrt. Als wir am Tower von London vorbeikamen, erzählte uns der Fremdenführer, dass hier die Kronverräter, also die ,Traitors to the Crown’, eingesperrt waren. Mein Gedanke dazu war: Was für ein geiler Bandname“, erinnert sich Jeremy lachend. Komplementiert werden „Traitors to the Crown“, die Kronverräter, neben Jeremy (Bassist) und Joshua Lentner (Gitarrist und Songwriter) durch Sänger Chris Matthews und Drummer Max Holas. Obwohl „Traitors to the Crown“ als Band sehr jung ist, kann man sie am 10. Juni, im Rahmen des Nickelsdorfer „NovaRock“, am beliebten Hardrock-Treffpunkt, dem „Jägermeister-Hirschrevier“, live erleben!