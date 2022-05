Grazer Start-up schafft Platz in Firmenzentrale

„Wir stoßen platztechnisch an Grenzen“

Ab sofort zählt auch das Grazer Institut Allergosan, das sich seit über 30 Jahren mit der Erforschung und Entwicklung von Probiotika beschäftigt, zu den Kunden. „Durch das starke Wachstum stoßen wir in unserem Headquarter in Graz platztechnisch bereits an unsere Grenzen. Mit Call a Box haben wir einen seriösen Partner gefunden, der für uns die Einlagerung von Archivunterlagen und vielem mehr übernimmt. Durch den Hol- und Bringservice entsteht für meine Mitarbeiter kein Mehraufwand, und wir können uns auf Forschung und Produktentwicklung konzentrieren“, sagt CEO Anita Frauwallner