Am Ende kamen Torjäger Giacomo Vrioni die Tränen

Der Europacup bleibt für die WSG Tirol nur ein Traum: Nach dem 2:1 am Tivoli siegte Rapid Wien am Sonntag auch in Hütteldorf mit 2:0. Im vierten Spiel in zehn Tagen fehlte der Silberberger-Elf dann doch der letzte Punch. Torschützenkönig Giacomo Vrioni nach der Niederlage: „Das tut mir weh.“