Das Play-off ab 17 Uhr LIVE: Rapid gegen WSG Tirol

Rapid peilt am Sonntag (17.00 Uhr/live sportkrone.at) im Europacup-Play-off-Rückspiel der Fußball-Bundesliga gegen die WSG Tirol das Minimal-Saisonziel an. Mit einem 2:1-Vorsprung aus dem ersten Duell soll vor eigenem Publikum die Teilnahme an der zweiten Runde der Europa Conference League fixiert werden. Die Chancen dafür stehen nicht nur durch den Sieg am Donnerstag, sondern auch aus statistischer Sicht gut. Mit dem Live-Ticker sind Sie auf sportkrone.at hautnah mit dabei!