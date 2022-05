Erfolgreiche Aufholjagd führte zu zweitem Erfolg

Grandioses Comeback! Sechs Spiele mussten die Ducks in der Austrian Football League auf den ersten Sieg warten, der zweite folgte sogleich. Und was für einer! Denton und Co. drehten Sonntag gegen Traun die Partie, jubelten über einen 21:14-Erfolg. Die Mozartstädter hatten in Maxglan zunächst in der Offensive ihre Probleme. Ende des ersten Viertels führten die Gäste mit 14:0. Dank vieler Strafen der Oberösterreicher kamen die Salzburger aber in Fahrt.