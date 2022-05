Annaberg am Gipfel: „Wir wollen mehr“

Ein misslungener Klärungsversuch von Zell am See-Verteidiger Zehentmayr brachte Annaberg nach nur drei Minuten in Front. In Hälfte zwei drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, ein Konter der Oberthaler-Crew samt 2:0-Treffer von Marc Buchegger stellte die Weichen auf einen Annaberg-Sieg. Nach dem 1:2-Anschlussgoal warf der Liga-Zweite Zell am See noch einmal alles nach vorne, ein weiteres Tor des Heimteams wollte aber nicht mehr gelingen. „Ein Remis wäre gerecht gewesen, es ist für Annaberg ein sehr glücklicher Sieg“, jammerte Zell am See-Sektionsleiter Latini den verlorenen Punkten im Kampf um das Meisterschaftsrennen hinterher. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und hoffen, dass Annaberg umfällt“, fügte Latini hinzu.