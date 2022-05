Salzburger Rhönrad-Ass schrieb Sportgeschichte

Birgit Halwachs schrieb am Samstag im dänischen Sønderborg Sportgeschichte! Die 20-jährige Salzburgerin kürte sich in der Musikkür zur ersten österreichischen Weltmeisterin, holte in der Spirale noch dazu die Silbermedaille. „Ich bin überwältigt. Das habe ich mir wirklich nicht erträumt“, konnte Halwachs ihr Glück kaum fassen.