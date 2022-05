Dort wird das Erbe des Tischlerhandwerks bewahrt

Mehr als lebendiges Museum

Die Messlatte mit dem charmanten Namen ist nur eines der historischen Exponate, die in der Holzerlebnistwelt „AnnoLignum“ in Waidhofen an der Thaya zu sehen sind. Tischlermeister Stefan Blumberger und sein Vater Reinhart, ebenfalls vom Fach, haben dort aber nicht nur ein lebendiges Museum geschaffen. In der Schautischlerei können Besucher auch an Handwerkskursen teilnehmen und selbst mit dem Naturstoff Holz arbeiten. Der Betrieb existiert seit 1864, die Familie Blumberger führt diesen heute in vierter Generation.