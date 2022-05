Horror Baustelle: „Staub und Lärm unerträglich“

„Von Großbaustellen umzingelt“

Die Anrainer einer Siedlung in der Markomannenstraße haben im wahrsten Sinne des Wortes die Nasen voll. Beim „Krone“-Lokalaugenschein weht gelber Dreck in die Gärten. „Seit acht Jahren sind wir von Großbaustellen umzingelt“, klagt Ulrike G. Aktuell von zumindest dreien, wie sich zeigt. Am Langen Feld entstehen 1700 Wohnungen, auch die Breitenleer Straße wird seit Wochen - auch nächtens - verbreitert. Die Baucontainer stehen direkt vor den Eingangstüren der Anrainer.