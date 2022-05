Wiener Sommerbaustellen: Hier wird es sich stauen

Der Sommer in Wien könnte so schön sein, wenn da nicht die nervigen Baustellen wären. Mehrere Großprojekte stehen heuer an, Höhepunkt ist die Sanierung der stark frequentierten Franzensbrücke. Bereits seit Beginn der Bauarbeiten Ende April ist eine Fahrspur in Richtung zweiter Bezirk gesperrt gewesen - was zu langen Staus im Frühverkehr geführt hat. Ab 6. Juni ist diese dann für drei Monate komplett für den Verkehr gesperrt, nur der Fuß- und Radverkehr wird über den neu hergestellten Steg geführt.