Vrioni: „Danke Trainer! Ich hab so viel gelernt“

„Krone“: Giacomo, das 19. Saisontor machte dich am Donnerstag zum ersten österreichischen Torschützenkönig im Wattener Dress. Stolz?

Giacomo Vrioni: Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich nicht glücklich bin. Das ist schon sehr wichtig. Und war über ein Jahr lang viel Arbeit. Ich muss unserem Coach Thomas Silberberger 1000 Mal Danke sagen. Ich habe so viel gelernt hier. Er hat mir gezeigt, was einen richtigen Stürmer ausmacht.