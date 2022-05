Der Wonnemonat kommt nicht mehr in Fahrt

Vergleichsweise heiß her geht es allerdings noch einmal am Freitag. Bei viel Sonnenschein klettert die Thermometermarke auf bis zu 28 Grad, ehe ab dem Nachmittag vor allem im Süden und Südosten Regen und Gewitter aufziehen, die sich ihren Weg in Richtung Norden bahnen. Am Abend muss dann auch im Nordwesten mit Schauern gerechnet werden.